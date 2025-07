Trieste, Martina ha scelto il suicidio assistito in Svizzera

Martina Oppelli, 50 anni, di Trieste è morta questa mattina in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. Lo ha reso noto l’associazione Luca Coscioni.

La donna da oltre 25 anni era affetta da una grave forma di sclerosi multipla. Era ormai totalmente paralizzata e negli ultimi mesi le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate.

Lo scorso 4 giugno l’azienda sanitaria locale le aveva negato, per la terza volta consecutiva, il suicidio assistito. Secondo l'asl non ne aveva diritto perché non avrebbe avuto alcun trattamento di sostegno vitale in corso, nonostante la completa dipendenza dall’assistenza continuativa dei caregiver e da presidi medici come farmaci, catetere e la cosidetta macchina della tosse.