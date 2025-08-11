Treviso, pubblica il video del furto della bici e il ladro lo denuncia

Sono le quattro del pomeriggio. Un uomo approfitta di un cancello aperto, entra in un cortile privato, monta su una bicicletta elettrica e se ne va indisturbato. Una sequenza lunga 10 secondi immortalata da una telecamera di sicurezza. La vittima del furto pubblica il video online, nella speranza di poter recuperare la refurtiva, magari grazie a qualcuno in grado di riconoscere l’uomo. E qui la vicenda diventa grottesca perché il ladro minaccia di denunciare per diffamazione chiunque abbia diffuso quelle immagini.