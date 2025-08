Treviso, esche al gusto di Prosecco contro i topi

Lotta ai topi... ma con gusto. A Treviso, patria delle bollicine più famose d'Italia, anche i roditori sembrano apprezzare il vino. Per affrontare l'invasione di roditori, il Comune ha scelto un approccio originale: esche al gusto Prosecco, letteralmente. L'ingrediente chiave? Uva del vitigno locale, inserita nelle trappole per attrarre i topi "gourmet" che si nutrono ogni giorno dei rifiuti urbani. L'obiettivo è arginare una popolazione stimata di oltre 800mila roditori, circa 10 per ogni abitante. L'idea arriva dalla Mayer Braun di Carbonera, azienda trevigiana con esperienza internazionale nella derattizzazione di metropoli come Londra, New York e Dubai.