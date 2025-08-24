Treviso, abbandona i documenti e i rifiuti per strada: multato 37enne

E' costata cara all'ultimo eco vandalo una piccola distrazione: abbandonare ai lati della strada, insieme a una montagna di rifiuti, anche alcuni documenti personali, che hanno subito portato alla sua identificazione. Una rapida indagine, e la polizia locale di paese in provincia di Treviso ha individuato il responsabile in un 37enne della zona. Per chi si è liberato del mucchio di immondizie stanno adesso per scattare le sanzioni.

e oltre alla multa - che può arrivare fino a 500 euro - anche il costo sostenuto dal comune per ripulire l'area.