Trento, condannato all'ergastolo l'omicida di Iris Setti

Una violenza che la difesa aveva più volte cercato di attribuire alla follia, a unaa sua vita spezzata dal nigeriano Chucvuca Nveke di 39 anni. Ma i giudici hanno accolto la tesi dell’accusa, rigettando in toto la richiesta del legale dell'imputato ed escludendo le attenuanti generiche, nella condanna anche l'isolamento diurno per 10 mesi.



Prima che i giudici del Tribunale di Trento si ritirassero per decidere il verdetto, il legale di Nveke aveva annunciato che il suo assistito voleva rilasciare una dichiarazione spontanea: il 39enne si è invece dichiarato innocente, fra le lacrime, ricordando che ha tre figli e una famiglia da mantenere. All'uomo è stata tolta la genitorialità, la moglie era presente in aula durante l'udienza e la lettura della sentenza.