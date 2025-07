Trentini, "prigioniero dimenticato": il sit in a Roma

"Da otto mesi mio figlio è in prigione". Nonostante la voce rotta dal pianto, la madre di Alberto Trentini - il cooperante italiano prigioniero in Venezuela dal 15 novembre senza alcuna imputazione - lancia l'ennesimo appello. "Il nostro governo deve attivarsi come ha fatto il governo svizzero", aggiunge la madre. Trentini, 46 anni, arrestato durante un posto di blocco insieme all’autista dell'ong per cui lavorava, è ancora rinchiuso in una prigione vicino a Caracas. Sarebbe accusato di terrorismo e le trattative tra Roma e Caracas sono delicatissime.