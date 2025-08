Tre morti sul lavoro in un giorno nel Veneziano e in Lombardia

Tre morti sul lavoro in un solo giorno, in Veneto e in Lombardia. In una villa privata di Veternìgo, frazione di Santa Maria di Sala, nel Veneziano, due operai di 23 e 30 anni, sono morti mentre erano impegnati nella fase di sistemazione della parte solida della fossa biologica. Erano stati chiamati per mettere a punto l'impianto fognario nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione. Cosa sia successo non è ancora chiaro. Forse uno dei due operai si è sentito male, e il collega ha cercato di salvarlo, rimanendo anche lui vittima delle esalazioni di gas. Inutili i soccorsi. L'altro incidente sul lavoro è accaduto a Canneto sull'Oglio, nel Mantovano. Un operaio agricolo di 50 anni è morto dopo essere caduto all'interno di un'insilatrice, il macchinario utilizzato per trasportare il materiale sminuzzato nei silos.