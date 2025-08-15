Travolta e uccisa a Milano, uno dei baby pirata è scomparso

E' ancora ricercata la famiglia rom del bambino di 11 anni che si trovava con altri tre sull'auto rubata che a Milano ha travolto e ucciso Cecilia De Astis, di 71 anni. Potrebbe essere da parenti alla Barona, quartiere di Milano, ma Il sospetto è che, nel tentativo di sottrarre il bimbo all'affidamento ai sevizi sociali, possa essere già in Francia. Proprio come stava tentando di fare con la bambina di 11 anni che faceva parte del gruppo di baby pirati della strada la nonna della piccola. Eccola, la 68enne bosniaca, poco prima di allontanarsi dal campo in cui viveva, mentre ci caccia insieme ad altre persone. E' stata intercettata sulla Torino-Savona, in direzione Ventimiglia, alla guida di un furgone su cui sono stati trovati oggetti d'oro, probabilmente proventi di furti. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno rintracciato anche i cuginetti della bambina, due fratellini di 12 e 13 anni. Si nascondevano con la famiglia in un campo nomadi di Beinasco, periferia di Torino.