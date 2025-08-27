Travolta e uccisa a Milano, i genitori a bordo dell'auto rubata in Tribunale

Modalità delle visite e rapporti con le famiglie. Su questo verte l'udienza presso il Tribunale dei Minori di Milano in cui è stata richiesta la presenza dei genitori (ci sarebbero solo le mamme) dei ragazzini rom, che l'11 agosto hanno travolto e ucciso, con un'auto rubata, la pensionata Cecilia De Astis. Dei 4 un undicenne è ancora in fuga. I minorenni sono subito stati tolti ai genitori e messi in una comunità. Per i giudici minorili i tre rom che non parlano nemmeno italiano nonostante siano nati in Italia, vivevano "in un ambiente grave che incide sul loro stato di benessere e sulla loro formazione personale". Di lì la decisione di non lasciarli con le loro famiglie ma di affidarli a chi, si spera, potrà toglierli dalla strada e dare loro un futuro migliore.