Travolta e uccisa a Milano, ai funerali il dolore dei figli: "A 12 anni un minimo di coscienza"

In duecento a Milano per l'ultimo saluto a Cecilia De Astis."Il dolore di uno dei figli:""A 12 anni un minimo di coscienza la devi avere"

di Gigi Sironi
14 Ago 2025 - 20:58
01:30 

Centinaia di persone hanno preso parte ai funerali di Cecilia De Astis, la 71enne travolta a Milano da un'auto rubata e guidata da 4 ragazzini rom. La bara, con fiori bianchi e magenta e gerbere gialle, è arrivata nella Chiesa di San Barnaba. Alle esequie hanno preso parte i figli Filippo e Gaetano, le sorelle e i familiari che l'hanno ricordata all'inizio della messa. Il dolore di uno dei figli: "A 12 anni un minimo di coscienza la devi avere".

