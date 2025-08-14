Travolta e uccisa a Milano, ai funerali il dolore dei figli: "A 12 anni un minimo di coscienza"

Centinaia di persone hanno preso parte ai funerali di Cecilia De Astis, la 71enne travolta a Milano da un'auto rubata e guidata da 4 ragazzini rom. La bara, con fiori bianchi e magenta e gerbere gialle, è arrivata nella Chiesa di San Barnaba. Alle esequie hanno preso parte i figli Filippo e Gaetano, le sorelle e i familiari che l'hanno ricordata all'inizio della messa. Il dolore di uno dei figli: "A 12 anni un minimo di coscienza la devi avere".