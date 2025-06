Train surfing nella metro di Milano: adolescenti si aggrappano ai vagoni in corsa

Sfidare il pericolo, incuranti dei rischi, reggendosi ad appigli di fortuna: il fenomeno del train surfing, diffuso nell'Est Europa e in Svizzera, è approdato anche in Italia. È l'ultima deriva dell'urban climbing, che consiste nello scalare monumenti e palazzi per poi immortalare l'impresa sui canali social. A Milano era già successo: l'Arco della Pace, la torre di via Masaccio e lo stadio Meazza erano diventati le mete preferite degli "scalatori urbani", che ora – anche grazie alle influenze estere – avrebbero spostato l'asticella ancora più in alto, mettendo a rischio la propria vita.