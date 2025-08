Trafitto da freccia, il neurochirurgo: "Operato con tecniche militari"

Il professor Iacoangeli, primario del reparto di neurochirurgia all'ospedale Torrette di Ancona, col suo team ha portato a termine un’operazione chirurgica su un uomo di 64 anni, trovato in casa con una freccia conficcata in testa da almeno 48 ore, scoccata da una balestra di sua proprietà. "Mai visto nulla di simile - ha dichiarato il neurochirurgo - è stato operato con tecniche militari". L’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco, allertati dai familiari, e portato in ospedale ancora vigile e cosciente, dove è stato sottoposto all'operazione straordinaria. Gli inquirenti indagano sulla dinamica. Da capire se si è trattato di un incidente o un gesto volontario, ipotesi che sembra meno probabile perché non c’erano ombre nella vita dell’uomo e non sono stati trovati messaggi di addio. Al momento si esclude l’aggressione di terzi.