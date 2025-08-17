Traffico, milioni di italiani di rientro dalle vacanze

Secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend sono attesi oltre 12 milioni di spostamentidi Michela Pagano
Dal caldo rovente ai temporali improvvisi. Il weekend di Ferragosto è trascorso all'insegna della pioggia in molte regioni, soprattutto al Centro e al Sud. Oggi è prevista allerta gialla in Umbria, Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, parte dell'Abruzzo e della Sicilia. Un anticipo di maltempo dopo il caldo torrido, che la prossima settimana interesserà anche il Centro Nord.
E ora occhi puntati su strade e autostrade. Previsto bollino rosso per traffico intenso verso i grandi centri urbani. Milioni di italiani sono di rientro dalle vacanze e il flusso intenso di auto è previsto anche nelle prossime ore. Secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend sono attesi oltre 12 milioni di spostamenti.
