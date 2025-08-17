Traffico, milioni di italiani di rientro dalle vacanze

E ora occhi puntati su strade e autostrade. Previsto bollino rosso per traffico intenso verso i grandi centri urbani. Milioni di italiani sono di rientro dalle vacanze e il flusso intenso di auto è previsto anche nelle prossime ore. Secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend sono attesi oltre 12 milioni di spostamenti.