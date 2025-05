Traffico di migranti, operazione "El Rais": arrestati in Egitto tre ricercati

C'è anche il nipote e braccio destro di Assad Ali Gomaa Khodir, il capo dell'organizzazione che trafficava in esseri umani, fra i tre ultimi ricercati arrestati poche ore fa in Egitto. È la fase finale dell'operazione "El Rais", condotta con l'Interpol, che lo scorso 8 aprile aveva già portato in carcere 15 egiziani, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Proprio in quella occasione a Istanbul era stato catturato anche il capo supremo. Per gli inquirenti, la nuova serie di arresti mette fine a una delle più attrezzate organizzazioni criminali operanti sulla rotta del Mediterraneo orientale. A partire dal 2021 ha favorito l'arrivo in Italia di oltre tremila persone con un giro d'affari illeciti che si aggira intorno ai 30milioni di dollari.