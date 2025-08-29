Tra insulti e pornografia: la Rete è piena di insidie

Una rete piena di insidie. Dagli insulti sessisti alla condivisione di materiale intimo fino al cyberbullismo. Talvolta si arriva persino all'esaltazione di reati come lo stupro e la diffusione di immagini pedopornografiche. E' l'abisso del web, dove proliferano piattaforme e chat criptate. Una giungla in cui gli utenti, protetti dallo scudo dell'anonimato, si muovono pubblicando immagini e foto di qualsiasi genere, sentendosi impuniti. Come ci si può difendere?