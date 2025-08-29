Tra insulti e pornografia: la Rete è piena di insidie

Come ci si può difendere nell'abisso del Webdi Alessio Campana
Una rete piena di insidie. Dagli insulti sessisti alla condivisione di materiale intimo fino al cyberbullismo. Talvolta si arriva persino all'esaltazione di reati come lo stupro e la diffusione di immagini pedopornografiche. E' l'abisso del web, dove proliferano piattaforme e chat criptate. Una giungla in cui gli utenti, protetti dallo scudo dell'anonimato, si muovono pubblicando immagini e foto di qualsiasi genere, sentendosi impuniti. Come ci si può difendere?
Commenti (0)