l'abisso del web

Tra insulti e pornografia: la Rete è piena di insidie

Come ci si può difendere nell'abisso del Web

di Alessio Campana
29 Ago 2025 - 13:17
01:35 

Una rete piena di insidie. Dagli insulti sessisti alla condivisione di materiale intimo fino al cyberbullismo. Talvolta si arriva persino all'esaltazione di reati come lo stupro e la diffusione di immagini pedopornografiche. E' l'abisso del web, dove proliferano piattaforme e chat criptate. Una giungla in cui gli utenti, protetti dallo scudo dell'anonimato, si muovono pubblicando immagini e foto di qualsiasi genere, sentendosi impuniti. Come ci si può difendere?

