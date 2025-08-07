Torna il gran caldo: temperature di 37-38 gradi in diverse località

Domani saranno due le città da bollino arancione, Firenze e Rieti, mentre saranno 11 i bollini gialli, quasi tutti nel Centro Italia, oltre a Milano, Bolzano, Trieste e Verona al Norddi Giulia Mutti
Addio alle temperature miti, l'anticiclone africano è in arrivo e porterà con sé temperature che potrebbero toccare i 37-38 gradi in diverse località della penisola, con punte di 40 gradi soprattutto al Sud. Un caldo estremo che caratterizzerà il mese di agosto e che, probabilmente, ci accompagnerà fino alla fine della stagione. E così nelle città italiane torneranno i primi bollini di allerta.
