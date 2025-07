Nella morsa del caldo torrido in Italia

Dopo la tregua degli ultimi giorni, torna il caldo torrido in Italia. Se le temperature si sono già alzate durante il weekend, toccando di nuovo i 40 gradi come a inizio luglio, in questi giorni aumenteranno ancora, con nuovi possibili record. Sarà un inizio settimana bollente. Fino a giovedì 24 luglio, il nuovo anticiclone africano porterà caldo estremo soprattutto nelle Isole. In Sicilia previsti fino a 45 gradi nelle aree interne fra Catania e Siracusa. Proprio lì dove, nell'estate del 2021, a Floridia, era stata toccata la temperatura record di 48,8 gradi. Per gli esperti, si potrebbe raggiungere un nuovo massimo a causa del contributo del vento secco. Significherebbe, dunque, sfiorare i 50 gradi, un evento mai successo in Italia e in Europa.