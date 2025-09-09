Logo Tgcom24
Torino, un suk abusivo tra merce usata e risse

Ad aver documentato le scene di violenza i residenti del quartiere

di Silvia Vada
09 Set 2025 - 12:45
A Torino il Lungo Dora Napoli nel quartiere Aurora è diventato un suk illegale a cielo aperto: centinaia di extracomunitari piazzano merce usata di dubbia provenienza. E non mancano "spaccio e risse continue giorno e notte".

