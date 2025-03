Torino, uccisa dal marito: braccialetto anti stalking lanciò 4 alert

Per ben quattro volte il braccialetto elettronico anti violenza al polso dell'ex marito, destinatario di un divieto di avvicinamento per le ripetute molestie, aveva fatto scattare l'allarme. Ma la centrale operativa a cui era collegato non prese in carico le segnalazioni e il cellulare di Roua Nabi, 35 anni, tunisina, non suonò per avvertirla che l'uomo stava arrivando. Non era la prima volta che il dispositivo non funzionava. Ma quel giorno, il 23 settembre scorso, un'ora e mezza dopo l'ultimo alert inascoltato, la donna venne uccisa nella sua abitazione di Torino da una coltellata all'addome inferta dall'ex Ben Alaya davanti agli occhi dei loro due figli di 13 e 14 anni. Adesso la procura indaga.