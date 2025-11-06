Logo Tgcom24
Torino, scontro tra bus e auto: un morto

Venti ragazzi sono rimasti contusi ma nessuno in modo grave

06 Nov 2025 - 12:34
00:49 

Un bus che trasportava una cinquantina di persone, tra cui numerosi studenti diretti a scuola, e un'auto si sono scontrati nel Torinese, ad Arignano. Un uomo ha perso la vita. Venti ragazzi sono rimasti contusi ma nessuno in modo grave.

