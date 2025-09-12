Massacrata dall'ex, Lucia Regna a Tgcom24: "Lo schiaffo più forte? La sua assoluzione"

Di quel giorno ricordo che lui mi ha insultato, l'ha fatto anche davanti a mia mamma, come av fatto precedentemente, mi ha dato la colpa di aver interrotto il matrimonio dopo 17 anni, mi ha insultato, poi dalle parole è passato ai fatti: mi ha preso per i capelli, mi ha dato un pugno, io ho battuto la testa su un muretto, quindi, mentre ero priva di sensi si è accanito sul mio volto con i calci, dicendo: "Tu devi morire, io ti ammazzo".



"Oggi è libero di girare e c'è la possibilità che io possa incontrarlo in ogni momento. In me resta la paura che lui possa tornare a terminare quello che ha iniziato", spiega ai microfoni di Tgcom24. "La mia vita è cambiata tanto. In seguito a questo evento ho perso il lavoro, non posso più svolgere la professione che svolgevo da 15 anni. C'è sempre la paura, ho dovuto riacquisire fiducia, ho dovuto fare un percorso psicologico per capire determinate cose".