Torino, lite tra vicini finisce in tragedia: 34enne uccide coppia e si suicida

Una lite condominiale è degenerata in un'aggressione mortale a Volvera, in provincia di Torino. Andrea Longo, camionista 34enne, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Le vittime, Chiara Spatola, di 28 anni, e Simone Sorrentino, di 23, avrebbe cercato di fuggire, ma l'uomo li ha raggiunti nel cortile della palazzina nella pianura torinese, a 25 chilometri dal capoluogo piemontese, colpendoli mortalmente. Si fa strada l'ipotesi che il movente sia legato a una "ossessione" del killer nei confronti della donna.