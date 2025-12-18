Torino, la lunga giornata dello sgombero di Askatasuna: 10 agenti feriti

Nel pomeriggio è arrivata la risposta degli antagonisti. Il corteo è partito verso le sei, in un quartiere presidiato dalle forze dell'ordine. Gran parte della città è rimasta bloccata. I manifestanti si sono diretti verso il centro sociale cercando di rientrare nella struttura. Una troupe di operatori televisivi è stata colpita con un getto di vernice spray in faccia. Intanto gli scontri si intensificavano. Solo in tarda serata sono iniziate delle trattative: i manifestanti hanno richiesto di potersi riavvicinare alla sede, oramai inaccessibile e blindata dalla polizia, in cambio di un ritiro del corteo. Gli avvenimenti hanno avuto anche un risvolto politico: il ministro Piantedosi ha parlato di segnale da parte dello stato, le forze di maggioranza hanno espresso soddisfazione per lo sgombero, mentre dall'opposizione si è richiesto un analogo trattamento per lo stabile romano occupato da anni dagli estremisti di destra di Casapound.