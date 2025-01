Torino, "Costretto a fuggire da casa dopo 41 furti"

Un pensionato di Piossasco, in provincia di Torino, è stato costretto a lasciare la sua casa per i troppi furti subiti. Francesco Volpe ha dovuto abbandonare il luogo in cui viveva e che voleva trasformare anche in "circolo culturale" ai piedi del monte San Giorgio perché esasperato dalle continue intrusioni dei ladri. "Un vero e proprio assedio". La casa, isolata e tranquilla, è stata continuamente oggetto di furti o danneggiamenti da parte di vandali. "Pago le tasse e nessuno mi aiuta". La casa è stata messa in vendita