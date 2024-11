Portano via il cellulare al campione olimpionico di mezzofondo Mo Farah, li insegue e lo riprende

Pochi istanti dopo, però, l'ex campione ha notato un grande furgone bianco, fermarsi vicino al telefono, un uomo scendere, afferrare il telefono e ripartire a tutto gas. Farah non ci ha pensato due volte e ha rincorso il veicolo, raggiungendolo in pochi secondi, e facendosi restituire il maltolto. Uno sprint che però non ha chiuso il caso dal momento che Sir Mo, nominato Cavaliere dalla Regina Elisabetta nel 2017, ha sporto denuncia per la violazione della sicurezza nella tenuta, che ha guardie attive 24 ore su 24. La polizia inglese ha fatto sapere di aver aperto un'indagine.