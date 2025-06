Tina Montinaro a Tgcom24: "Dopo 33 anni Brusca è libero, mio marito al cimitero"

Dopo 33 anni di detenzione, Giovanni Brusca, boss mafioso responsabile della strage di Capaci, è uscito dal carcere. Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, uno degli agenti uccisi, dice: "Mio marito sta al cimitero e non va bene. Sì, lo sapevo ma fino all'ultimo stai sempre a dire 'speriamo che non sia così'". La libertà di Brusca è stata concessa grazie a una legge voluta da Falcone, ma Tina sottolinea: "Non penso che Falcone avrebbe accettato una situazione del genere". "Non ci sentiamo rispettati, qui si parla solo dei criminali, mai delle famiglie", aggiunge. Nonostante tutto, Tina continua a lottare per la memoria delle vittime e la giustizia.