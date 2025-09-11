Stupro San Zenone, il fermato aveva protezione sussidiaria

In Italia dal 2024, con lo status di protezione sussidiaria. Originario del Mali, 25 anni, padre, già segnalato per maltrattamenti alla compagna. È lui, Harouna Sangare, il presunto autore dello stupro che ha sconvolto San Zenone al Lambro, nel Milanese: nella notte tra il 30 e il 31 agosto una 18enne è stata violentata per un'ora vicino alla stazione. I carabinieri, coordinati dalla procura di Lodi, lo hanno fermato. Ora è in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni.