Cronaca
In Italia dal 2024

Stupro San Zenone, il fermato aveva protezione sussidiaria

Originario del Mali, 25 anni, padre, già segnalato per maltrattamenti alla compagna

di Thomas Trenchi
11 Set 2025 - 19:36
01:33 

In Italia dal 2024, con lo status di protezione sussidiaria. Originario del Mali, 25 anni, padre, già segnalato per maltrattamenti alla compagna. È lui, Harouna Sangare, il presunto autore dello stupro che ha sconvolto San Zenone al Lambro, nel Milanese: nella notte tra il 30 e il 31 agosto una 18enne è stata violentata per un'ora vicino alla stazione. I carabinieri, coordinati dalla procura di Lodi, lo hanno fermato. Ora è in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni.

