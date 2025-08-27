Stupro nel parco di Roma, fermato 26enne gambiano: "Ero drogato"

Ha ammesso le sue responsabilità e ha raccontato ai carabinieri di aver agito sotto l'effetto di droghe il gambiano di 26 anni arrestato a Roma per lo stupro di una donna di 61 anni, avvenuto domenica scorsa alle prime luci dell'alba, in un parco del quartier Tre Teste, periferia est. E' stato riconosciuto grazie agli abiti che indossava, gli stessi che aveva al momento dell'aggressione. Dopo la violenza, e dopo aver rubato il cellulare alla donna, con l'intenzione di rivenderlo, il gambiano è tornato nel quartiere del Quarticciolo, dove poco prima aveva acquistato la dose di crack che aveva assunto, e poi - in autobus - era andato alla stazione Termini, dove è rimasto fino al momento dell'arresto. Nei suoi spostamenti è stato ripreso da almeno una decina di telecamere, che hanno permesso ai carabinieri di ricostruire il percorso compiuto e individuarlo. Al momento dell'arresto, non ha opposto resistenza. Non ha precedenti di polizia, è risultato regolare su territorio italiano.