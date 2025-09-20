Studente suicida, mistero sull'ultimo messaggio nella chat di classe

Un suicidio che lascia ancora troppi interrogativi, un dolore infinito per i genitori di Paolo Mendico, appena 15enne, alimentato da continue scoperte ma anche nuovi misteri. L'ultimo riguarda la chat con i compagni di scuola la sera del 10 settembre quando i ragazzi si scambiano messaggi per decidere i posti in classe il giorno dopo. Paolo si raccomanda di lasciar libero per lui un posto nei banchi in prima fila. Un semplice OK ripetuto due volte la risposta. Nonostante avesse superato l'esame di riparazione con un sette in matematica, Paolo sembra non fosse contento della ripresa dell'anno scolastico. Tanto da rivolgersi alla mamma dicendo che, con la scuola, finiva la libertà. Ma forse anche il timore per qualche compagno di classe, a punto da tagliarsi i capelli lunghi perché lo prendevano in giro. "Le parole possono essere carezze, oppure pugni. Paolo ne ha ricevuti troppi". Ha scritto mamma Simonetta in un post su Facebook. La Procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio.