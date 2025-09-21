Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Santi Cosma e Damiano

Studente 14enne suicida, in mille alla fiaccolata in suo onore

La piccola comunità in provincia di Latina ieri sera, con una fiaccolata, ha abbracciato i genitori del ragazzo

di Emanuela Vernetti
21 Set 2025 - 14:16
01:32 

A Santi Cosma e Damiano, in mille un posto in prima fila gliel'hanno conservato non al banco di scuola, come sperava Paolo in uno dei suoi ultimi messaggi, ma nei ricordi. La piccola comunità in provincia di Latina ieri sera, con una fiaccolata, ha abbracciato i genitori del 14enne vittima di bullismo, suicida nella sua cameretta.

La commozione e il silenzio rotti solo dalle parole di vicinanza, carezze stavolta, non pugni, che avevano colpito Paolo, tante, troppe volte, da alcuni compagni di classe, come denunciato dai familiari. Sparsi nel corteo, oltre a tanti cittadini del paese, anche qualche studente della scuola frequentata dal 14enne.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri