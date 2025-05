Strage di Viareggio, confermata la condanna per l'ex manager Fs Mauro Moretti

Per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone, è stata confermata la condanna a 5 anni di carcere per l'ex manager di Fs e Rfi Mauro Moretti. Lo hanno deciso i giudici al processo d'appello ter, tenutosi a Firenze. Confermate anche le pene inflitte nel precedente processo d'appello e poi annullate dalla Cassazione che aveva rinviato nuovamente il procedimento al solo fine di determinare la condanna in base alle attenuanti generiche. "Siamo delusi e ricorreremo in Cassazione", ha commentato il difensore dell'ex a.d. di Fs e Rfi dopo la sentenza.