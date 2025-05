Strage di Monreale, Mattias Conti tace davanti al giudice

"Sono molto dispiaciuto per quello che è succcesso. Spero che le indagini possano chiarire quello che è successo quella sera". Queste le parole di Mattias Conti, riportate dal suo avvocato Francesco Oddo. Il ragazzo, uno dei tre fermati per la strage di Monreale, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice. Per gli inquirenti è lui il ragazzo armato ripreso nella notte dell’omicidio. Nessun dettaglio su armi o complici. Il gruppo continua a coprirsi.