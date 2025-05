Strage di Monreale, i carabinieri cercano pistole e complici

Al momento l’unico in carcere è Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo accusato della strage di Monreale. Nella sparatoria tra sabato e domenica scorsi sono stati colpite a morte tre giovani: Salvatore Turdo, di 23 anni, Andrea Miceli, 24 e Massimo Pirozzo, 25, che, ferito, ha preso uno scooter e ha implorato un amico di portarlo in ospedale, dove è morto. A raccontarlo un testimone nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari, Ivana Vassallo. Altre due persone sono rimaste ferite tra cui un sedicenne.