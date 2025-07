Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari estradato in Italia

Andrea Cavallari, il ventiseienne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo, sale le scale dell'aereo che, a meno di un mese dalla sua fuga in Spagna, lo riporta in Italia. Atterra all'aeroporto romano di Fiumicino, scortato dal nucleo investigativo della penitenziaria, dai carabinieri e dalla polizia, che lo hanno subito trasferito nel carcere di Civitavecchia. È in questa casa circondariale che - in attesa della destinazione definitiva - continuerà a scontare gli undici anni a cui è stato condannato per i fatti avvenuti nella discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, nel dicembre del 2018.