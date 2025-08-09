Stefano Argentino, la mamma in esclusiva a Tgcom24: "Lo Stato ha fallito"

E’ un fiume in piena Daniela Santoro, la mamma di Stefano Argentino, il giovane che si è tolto la vita in carcere a Messina dov’era detenuto per l’omicidio di Sara Campanella. “In carcere si va per scontare una pena, non per morire – dice la donna in esclusiva ai microfoni di Tgcom24 – e ancora una volta lo Stato ha fallito”.



La madre del 27enne non si dà pace per quello che, a suo dire, è un suicidio annunciato (sette gli avvisi di garanzia giù emessi). Argentino non ha mai nascosto l'intenzione di farla finita dopo aver tolto la vita alla 22enne. “Stefano ha sempre manifestato quel pensiero che noi abbiamo cercato di contrastare fin quando abbiamo potuto” rivela Santoro. Con il collega Massimiliano Di Dio la donna entra nel dettaglio: “Nella casa circondariale di Messina tutti sapevano che mio figlio si è fatto un digiuno di cinque giorni, poi ha ricominciato a nutrirsi. Poi ci sono stati 17 giorni senza bere acqua. Si è disidratato e l’hanno portato in infermeria”.



Dalla disperazione alla rabbia il passo è breve. “Sono rimasta scioccata dal comportamento del gip – dice Daniela Santoro – che ha rigettato la richiesta di una perizia psichiatrica . Non costava nulla dare una possibilità a Stefano. Il gip si è sostituito al medico. Un medico avrebbe stabilito e valutato se Stefano meritasse la perizia o no. Ce ne sarebbero altre di cose da dire ma per il dolore per il momento mi fermo qua"