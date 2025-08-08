Logo Tgcom24
Spiagge e caro-ombrelloni, le critiche dei vip

"Non avrete esagerato con i prezzi?", chiede sui social Alessandro Gassmann. "Spiagge libere piene, la gente va e si porta il panino", le parole di Pinuccio

di Lorenzo Pace
08 Ago 2025 - 19:56
01:36 

Ombrelloni chiusi, lettini pronti, piazzati sulla spiaggia, ma senza nessuno sopra. Sono le immagini del calo di presenze negli stabilimenti. Una flessione che interessa tutta la penisola. Il calo maggiore, del 25%, si registra in Calabria ed Emilia Romagna. Tra le ragioni, certamente, ci sono i prezzi, sempre meno alla portata. In riviera, due lettini arrivano a costare 400 euro a settimana. Tutto compreso, secondo Ferderconsumatori, si parla di 4mila euro a famiglia per sette giorni. Sulla crisi sono intervenuti personaggi pubblici e artisti, come Mirko Casadei, figlio di Raoul, Alessandro Gassmann e Pinuccio.

