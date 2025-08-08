Spiagge e caro-ombrelloni, le critiche dei vip

Ombrelloni chiusi, lettini pronti, piazzati sulla spiaggia, ma senza nessuno sopra. Sono le immagini del calo di presenze negli stabilimenti. Una flessione che interessa tutta la penisola. Il calo maggiore, del 25%, si registra in Calabria ed Emilia Romagna. Tra le ragioni, certamente, ci sono i prezzi, sempre meno alla portata. In riviera, due lettini arrivano a costare 400 euro a settimana. Tutto compreso, secondo Ferderconsumatori, si parla di 4mila euro a famiglia per sette giorni. Sulla crisi sono intervenuti personaggi pubblici e artisti, come Mirko Casadei, figlio di Raoul, Alessandro Gassmann e Pinuccio.