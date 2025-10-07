Spariscono i dossi ad Aci Castello: rubati e installati a Catania

Ci sono ladri di auto, di biciclette, persino di merendine, ma ad Aci Castello c’è chi ha pensato di portarsi via i dossi stradali e rimontarli a Catania. È successo in via Macaluso, dove alcuni rallentatori di velocità sono misteriosamente scomparsi. "Un gesto da Robin Hood dell’asfalto, ma senza autorizzazioni. Adesso i dossi, lo vedete, sono di nuovo a loro posto”. Nel cuore della notte un cittadino, o forse un gruppo, li avrebbe smontati con cura e reinstallati dove, evidentemente, riteneva servissero di più, al villaggio Dusmet. Il primo ad accorgersi della scomparsa dei dossi, costati 3 mila euro, è un cittadino che l'ha subito segnalato al Comune.