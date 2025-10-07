Spariscono i dossi ad Aci Castello: rubati e installati a Catania

Il"primo ad accorgersi della scomparsa è stato un cittadino che l'ha subito segnalato al Comunedi Federica Terrana
Ci sono ladri di auto, di biciclette, persino di merendine, ma ad Aci Castello c’è chi ha pensato di portarsi via i dossi stradali e rimontarli a Catania. È successo in via Macaluso, dove alcuni rallentatori di velocità sono misteriosamente scomparsi. "Un gesto da Robin Hood dell’asfalto, ma senza autorizzazioni. Adesso i dossi, lo vedete, sono di nuovo a loro posto”. Nel cuore della notte un cittadino, o forse un gruppo, li avrebbe smontati con cura e reinstallati dove, evidentemente, riteneva servissero di più, al villaggio Dusmet. Il primo ad accorgersi della scomparsa dei dossi, costati 3 mila euro, è un cittadino che l'ha subito segnalato al Comune.
