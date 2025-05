Spari all'interno di una falegnameria a Roma: due morti

Due uomini sono stati trovati morti, uccisi a colpi d'arma da fuoco, all'interno di una falegnameria in via della Stazione di Ottavia, alla periferia di Roma. A dare l'allarme il proprietario che ha riferito di aver trovato all'interno del proprio esercizio commerciale i corpi distesi a terra e senza vita. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. Per motivi ancora da chiarire, tutto sarebbe scaturito da un diverbio tra i due durante il quale uno avrebbe fatto fuoco uccidendo l'altro. Subito dopo, l'omicida si sarebbe sparato con un colpo alla tempia. L'arma del delitto è stata ritrovata dai poliziotti della Squadra mobile di Roma che indagano. Entrambi sono italiani e incensurati.