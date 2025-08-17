Sparatoria a Forio d'Ischia (Napoli): uccide due persone poi si toglie la vita

A Forio d'Ischia, verso le 18:30 di sabato 16 agosto, un 69enne, Antonio Luongo, ha sparato e ucciso il compagno e la madre della sua ex moglie. Le vittime sono un 48enne - Nunzio Russo Spena - e una 63enne di origini ucraine - Zinoviya Knihnitska - i cui cadaveri sono stati trovati in strada nei pressi di un albergo. Ha poi rincorso e sparato contro la ex moglie, una 42enne di origini ucraine. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Il 69enne ha poi rivolto l'arma contro di sé, sparando un colpo. Trasportato in ospedale in gravissime condizioni e considerato in pericolo di vita, è successivamente deceduto.