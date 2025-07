Sorrento, con un pos pirata per rubare soldi dalle carte: arrestata una 36enne

Ruba una banconota da 100 euro dalla cassa di un bar del centro di Sorrento. Tenta la fuga ma i carabinieri la bloccano e scoprono ben altro: la donna nella borsa aveva un Pos mobile contactless pirata verosimilmente utilizzato fraudolentemente per rubare denaro dai conto corrente. Il pickpocketing 2.0 sbarca, dunque, anche in Costiera sorrentina. Era una ladra esperta la 36enne peruviana arrestata. Le indagini hanno infatti accertato che sono decine i reati specifici che ha commesso soprattutto a Roma. Tra i precedenti della donna anche il furto effettuato con un dispositivo simile al pos mobile ritrovato nella sua borsa ad una turista, proprio a Roma, e l'importo era di circa 9mila. L'arrestata è in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per rintracciare il complice e per accertare eventuali prelievi fraudolenti.