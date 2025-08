Sondrio, insegnante in pensione uccisa in Valtellina: confessa il marito

Ha confessato il marito di Emilia Nobili, l''insegnante in pensione di 75 anni uccisa in casa a Poggiridenti, in Valtellina, in provincia di Sondrio. L'uomo, Mohamed Rebami, 65enne di nazionalità marocchina, è stato arrestato. In passato era già finito in manette per maltrattamenti in famiglia. Rebami è stato fermato per un controllo dei carabinieri del Radiomobile di Lecco, nel corso dei servizi perlustrativi in città. A loro il 65enne ha confessato di aver ucciso la moglie, la notte precedente, e di essersi poi allontanato fino a raggiungere la città di Lecco.