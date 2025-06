Sollevato il Bayesian: il veliero è fuori dall'acqua

L'imbarcazione è stata agganciata a 49 metri di profondità. Da oggi resterà in sospensione per effettuare delle prove irripetibili, al fine di comprendere al meglio la dinamica dell'inabissamento. Da lunedì il Bayesian verrà poi trasferito nel porto di Termini Imerese per ulteriori indagini sull'accaduto.