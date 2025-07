Per lei dirigere le corsie di un pronto soccorso non è più un sogno, ma realtà. Parliamo di Solange Fugger, 36 anni, la più giovane primaria d'Italia. "Mi ricordo l'adrenalina di quando la mia strutturata poteva ricevere in un'ora anche cinque codici rossi e la capacità di gestione che aveva e che io volevo emulare", racconta a Tgcom24