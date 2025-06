Sirmione, arrivano gli street tutor contro il turismo di massa

A Sirmione, borgo di 8mila abitanti sul Lago di Garda, arriva il servizio degli “street tutor”, operatori riconoscibili con pettorina che guideranno e aiuteranno i turisti, soprattutto nei weekend più affollati. Il loro compito è vigilare sul rispetto delle regole, come il divieto di calpestare le aree verdi e la corretta gestione dei rifiuti, per evitare che il paese si trasformi in una discarica a cielo aperto. Il Comune punta a garantire decoro e qualità della visita, mentre i vicoli stretti e il traffico limitato rendono difficile la convivenza tra pedoni e auto. "È uno strumento per gestire i flussi e far sì che i turisti non si uniscano tutti nello stesso luogo allo stesso momento ma che ci sia la massima vivibilità" afferma la sindaca di Sirmione Luisa Lavelli