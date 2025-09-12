Sindaco perde il lavoro, lo assume il panettiere

Arnaldo Pitton a 57 anni si è trovato in cassa integrazione, quando gli mancava solo un anno alla pensione. Ma si è rimboccato le maniche e, oltre a sindaco panettiere, è diventato anche sindaco netturbinodi Paolo Brinis
Succede a Meduna di Livenza 3000 abitanti in provincia di Treviso. Il sindaco Arnaldo Pitton a 57 anni è finito in cassa integrazione perdendo di fatto lavoro e contributi pensionistici. Ma non si è sopraffare dalle difficoltà e - detto fatto - si è rimesso in gioco come panettiere. Sindaco panettiere ma anche all'occorrenza anche sindaco netturbino perché Arnaldo Pitton non s'è tirato indietro nemmeno quando c'era da pulire il piazzale del municipio.
