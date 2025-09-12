Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
In provincia di Treviso

Sindaco perde il lavoro, lo assume il panettiere

Arnaldo Pitton a 57 anni si è trovato in cassa integrazione, quando gli mancava solo un anno alla pensione. Ma si è rimboccato le maniche e, oltre a sindaco panettiere, è diventato anche sindaco netturbino

di Paolo Brinis
12 Set 2025 - 19:57
01:33 

Succede a Meduna di Livenza 3000 abitanti in provincia di Treviso. Il sindaco Arnaldo Pitton a 57 anni è finito in cassa integrazione  perdendo di fatto lavoro e contributi pensionistici. Ma non si è sopraffare dalle difficoltà e - detto fatto - si è rimesso in gioco come panettiere. Sindaco panettiere ma anche all'occorrenza anche sindaco netturbino perché Arnaldo Pitton non s'è tirato indietro nemmeno quando c'era da pulire il piazzale del municipio.

panettiere
sindaco
video tg
treviso

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri