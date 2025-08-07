Simona Cinà, primi risultati dell'autopsia: sarebbe morta per annegamento

Gli inquirenti non hanno ancora chiarito l'orario esatto della morte, né cosa sia accaduto nei minuti precedentidi Federica Terrana
Emergono i primi dettagli sulle cause della morte di Simona Cinà, la giovane pallavolista di Capaci trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria, nel Palermitano, durante una festa di laurea. I primi risultati dell’autopsia, effettuata al Policlinico di Palermo, parlano chiaro: nei polmoni della ragazza sarebbe stata trovata acqua. Esclusi infarto o patologie congenite.
