Simona Cinà, l'autopsia dovrà chiarire i dubbi sulla morte

"Sicuramente c'è qualcosa che non va. Conoscevamo Simona, e Simona non era un tipo da negare in piscina. Cioè, non pensiamo che, qualora ci fosse stata della droga, Simona l’abbia assunta volontariamente". Potrebbe essere stata drogata a sua insaputa. È uno dei sospetti della famiglia di Simona Cinà, la 21enne trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria, durante una festa di laurea. Attesa per l’autopsia, che dovrà stabilire se si sia trattato di un malore, di annegamento o di una sostanza assunta. Ma restano anche molti altri punti da chiarire, a cominciare dal silenzio di chi era alla festa.