Sicurezza, Lo Russo: "È uno dei diritti fondamentali dei cittadini"  

L'intervista

18 Nov 2025 - 15:47
07:51 

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è intervenuto in diretta a Tgcom24 per parlare di sicurezza. "È uno dei diritti fondamentali dei cittadini", ha detto.

"Nelle grandi città italiane, i reati sono in aumento anche in virtù del fatto che i flussi di persone che entrano ed escono ogni giorno sono oggettivamente molto grandi. E gli agenti di polizia sono oltre 11mila in meno rispetto alla pianta organica. Un tema di cui abbiamo discusso durante l'Assemblea nazionale dell'Anci", ha detto Lo Russo.

stefano lo russo
