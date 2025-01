Sgominata piazza spaccio a Catania: 18 arresti, 5 sono minori

Un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio nello storico quartiere San Cristoforo di Catania è stata disarticolata dall'operazione 'Molosso' dei carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno arrestato 18 persone, compresi 5 minorenni. L'indagine è stata condotta dal nucleo Operativo della compagnia Piazza Dante dal giugno 2023 al febbraio 2024, con il coordinamento di due Procure, quella Distrettuale e quella per i Minorenni, avvalendosi di attività tecnica e di tipo tradizionale. Agli atti delle due inchieste anche video in cui si vedono gli spacciatori contare i soldi incassati e mentre cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata per evitare controlli delle forze dell'ordine. Ripresa anche l'attività di spaccio di droga in presenza di un bambino piccolo in braccio a una persona. Sono oltre 100 carabinieri i del comando provinciale di Catania, supportati dalla compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia, impegnati nell'operazione Molosso.