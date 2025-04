Sevizie a un anziano nel Siracusano, misure cautelari per 5 giovani

Maltrattato, picchiato e costretto a consumare droghe fino a star male. Il tutto per mesi e mesi. È finalmente finito l'incubo di un 67enne di Siracusa seviziato nella sua stessa casa da un gruppo di 17enni. Cinque i giovanissimi identificati e ora rinchiusi in altrettante comunità. Per loro l'accusa è di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso. L'uomo invece si trova in una struttura sicura in attesa di riprendersi.